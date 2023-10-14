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Судаков: Конечно же, рикошет мне помог – я бил в ближний угол

Национальная сборная Украины
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Но мяч залетел в дальний

Судаков: Конечно же, рикошет мне помог – я бил в ближний угол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков высказался после победного для "сине-желтых" матча над Северной Македонией в рамках отбора на ЕВРО-2024 (2:0). Судаков стал автором первого забитого гола команды Реброва.

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"Я думаю, вы сами видели, насколько Северная Македония – это хорошая команда. Так же и на выезде нам было сложно играть. До гола мы действовали уверенно с мячом, но после того, как забили, видимо, физически подсели. Стали играть больше на своей половине. Соперник начал активнее атаковать и начались трудности. Плюс к этому многое не реализовали. Так сложилось, что до конца матча была очень напряженная игра".

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"Как повлиял дождь? Никак. Поле было быстрым. Идеальное поле для того, чтобы играть футбол. Относительно моего гола... Конечно, рикошет мне помог. Бил в ближний. Вратарь там бежал в один угол, я попал в футболиста, снаряд залетел в другой угол, все, мяч в воротах".

"Завтра перелет на Мальту. Сложная дорога, со второго дня на третий уже матч. Тяжелая игра на выезде, готовимся".

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В статье: Украина Северная Македония Георгий Судаков
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Источник:
UA-Футбол по материалам MEGOGO

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