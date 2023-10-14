Судаков: Конечно же, рикошет мне помог – я бил в ближний угол

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков высказался после победного для "сине-желтых" матча над Северной Македонией в рамках отбора на ЕВРО-2024 (2:0). Судаков стал автором первого забитого гола команды Реброва.

"Я думаю, вы сами видели, насколько Северная Македония – это хорошая команда. Так же и на выезде нам было сложно играть. До гола мы действовали уверенно с мячом, но после того, как забили, видимо, физически подсели. Стали играть больше на своей половине. Соперник начал активнее атаковать и начались трудности. Плюс к этому многое не реализовали. Так сложилось, что до конца матча была очень напряженная игра".

"Как повлиял дождь? Никак. Поле было быстрым. Идеальное поле для того, чтобы играть футбол. Относительно моего гола... Конечно, рикошет мне помог. Бил в ближний. Вратарь там бежал в один угол, я попал в футболиста, снаряд залетел в другой угол, все, мяч в воротах".

"Завтра перелет на Мальту. Сложная дорога, со второго дня на третий уже матч. Тяжелая игра на выезде, готовимся".