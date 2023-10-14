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Судаков - лучший игрок матча по версиям Whoscored и Sofascore
Но фанаты львом матча выбрали Трубина
Getty Images / Global Images Ukraine
Георгий Судаков - лучший игрок матча Украина - Северная Македония по версиям Whoscored и Sofascore.
Полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Александра Сватка. За это время Георгий получил оценку 8.2 и 8.1 соответственно.
Игрок донецкого "Шахтера" открыл счет в матче, 44 раза прикоснулся к мячу и отдал 30 передач, 25 из которых были точными (83%). Также футболист выполнил один навес в штрафную площадь и 3 удачные длинные передачи.
Всего Судаков нанес 4 удара, 2 из которых были в створ ворот, один мимо и один заблокирован.
Для Георгия это был дебютный забитый гол за национальную сборную Украины.
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