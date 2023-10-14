Йожеф Сабо: Если бы не Трубин, я не знаю, чем бы все закончилось

​Опытный специалист Йожеф Сабо на своем футбольном веку видел немало – как в роли игрока, так и тренера. В том числе и на посту рулевого сборной Украины, на котором он провел не один год своей карьеры. Именно ему позвонил корреспондент UA-Футбол после отборочного матча ЧЕ-2024 Украина – Северная Македония, который завершился победой нашей команды 2:0.

- В первые тридцать минут поединка наши футболисты играли хорошо, - сказал Йожеф Йожефович. – Даже очень хорошо. Они и преимуществом владели, и мяч забили, и еще были моменты для взятия ворот. А вот потом как отрезало. Северо македонцы после этого имели три выхода на нашу "рамку" - и если бы не Трубин, то я даже не знаю, чем бы все в итоге закончилось.

Наш голкипер – молодец, просто молодец! Второй тайм оказался схожим с последней пятнадцатиминуткой первого: он начался с очередного выхода один на один с Трубиным. И хорошо, что он отбил мяч ногой, когда игрок сборной Северной Македонии с правой стороны угрожал воротам. После этого наша сборная только защищалась, играя на контратаках. Однако у нее ничего не получалось, разве что было один-два момента. А вот у ворот сборной Украины было небезопасно, и не раз.

Хотел бы сказать об игре в обороне. В частности, о центральном защитнике Матвиенко. Он не отбирает мяч. Да и кроме него, очень много наших игроков не отбирают. Кроме Степаненко, я не вижу никого в среднем звене, кто мог бы этим компонентом умело владеть. Миколенко отбирает, Конопля, Забарный – и все. Больше некому отбирать. Северомакедонцы часто во время своих атак прямо заходили в нашу штрафную и словно получали подарок: на, забивай! Да нельзя так играть в обороне, это ненормально! Надо уметь отбирать мяч.

А насчет атаки вот что скажу. Вышел вместо Довбика за замену Яремчук. Да он никакой! Он толком нигде не играет, переходя из команды в команду. Пригласил его СергейРебров в сборную, но он не впечатляет. Просто никакой. Фактура у парня атлетическая, но так, как его коллега по амплуа Довбик, играть он не может. Тот умеет закрыть мяч корпусом, умело им распорядиться, при первой возможности пробить. А у Яремчука то и дело мяч соперники забирают. Стоило этому нападающему опуститься ниже, как адресованную ему передачу сразу же теряет. Так быть не должно.

– В нашем футболе уже давно существует острый дефицит на форвардов…

- В том-то и дело. Надо же с мячом что-то уметь делать. Вот взять хотя бы того же Довбика. Как я уже сказал, он умеет сыграть корпусом, и если кому-то из партнеров нужно помочь, это парень делает. В пражском матче пока у него были силы, то в первом тайме и частично втором Довбик выглядел неплохо. А потом его заменили.

- Как вы думаете, игру Михаила Мудрика можно оценить больше со знаком "плюс" или "минус"?

– Думаю, что все же со знаком «плюс». Хотя он очень много держит мяч, пытаясь брать игру на себя. Михаила необходимо учить, что не всегда нужно одному идти сразу на нескольких защитников. Особенно когда они подтягиваются под него в количестве трех-четырех человек. В таком случае нужно обострить ситуацию за счет передачи, после чего открыться и получить ответный мяч. Так было и в сегодняшнем матче. Когда было у Мудрика пространство, то он бежал и бежал, обостряя ситуацию. А потом его начали страховать по два-три игрока сборной Северной Македонии, и Михаил сместился в середину. Хочет ударить, а не выходит. Впрочем, в старании ему не откажешь.

- Сегодняшнюю игру вратаря Анатолия Трубина можно назвать близкой к безупречной?

– Он в сегодняшнем матче был лучший! Из всех в нашем составе. Вне всяких сомнений, именно Трубину нужно дать это звание. Он – молодец. Если бы не Трубин, то я даже не знаю, что бы другой вратарь делал. По его воротам били и в первом тайме, и во втором, однако так и не забили.

- Кого, по вашему мнению, сегодня не хватало в нашей сборной?

– Ярмоленко. Как лидера и игрока, способного контролировать мяч и играть в пас. Жаль, что он не смог поучаствовать в пражском матче. Не помешал бы и Цыганков, который мог бы отыграть один тайм. Ведь сегодня было тяжело всем, и это было заметно. Когда операторы телетрансляции показывали наших защитников, было видно, что они еле дышат.

- В поединке с северомакедонцами во всей красе проявил свой опыт Александр Караваев, игравший на позиции левого полузащитника…

- То, что он сделал перед самым финальным свистком, кто-либо из молодых игроков не сделал бы. Вот что значит большой опыт. Караваев умело проскочил соперника, пытавшегося сыграть в подкате, поднял голову, посмотрел, что и как, и увидев, что вратарь Северной Македонии вышел метров на 15-16 из «рамки», сразу же пробил. Сделал он это здорово, что и говорить! После этого вопрос о победителе матча был снят. Я поздравляю Сергея Реброва с успехом и желаю удачи в следующем поединке с Мальтой. Вот только с защитой обязательно нужно что-то делать.