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Национальная сборная Украины

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В матче с Северной Македонией на поле выбежал болельщик с украинским флагом

Национальная сборная Украины
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Но его быстро задержали стюарды

В матче с Северной Македонией на поле выбежал болельщик с украинским флагом

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Во время поединка между сборной Украины и Северной Македонии на поле выбежал болельщик с флагом Украины. Паренек побежал к Степаненко, но минута славы длилась недолго.

Сразу его схватили стюарды и вывели с поля.

Напомним, что в начале второго тайма с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины
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