Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче с Северной Македонией на поле выбежал болельщик с украинским флагом
Но его быстро задержали стюарды
Фото: з вільних джерел
Во время поединка между сборной Украины и Северной Македонии на поле выбежал болельщик с флагом Украины. Паренек побежал к Степаненко, но минута славы длилась недолго.
Сразу его схватили стюарды и вывели с поля.
Напомним, что в начале второго тайма с Македонией фанаты
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нервы до последних минут. Украина - Северная Македония 2:0. Видеообзор матча и видео голов
- Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка
- Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
Новости по теме
- 06:32 Украинские Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября
- 23:51 Украинские Сидорчук: Это уже не тот отборочный цикл, который был 6-8 лет назад. Каждый год становится все труднее и труднее
- 22:39 Украинские Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн