Артем Довбик: Хотелось забить, голы за сборную - особенные

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями о матче против Северной Македонии, в котором Украина одержала победу со счетом 2:0:

"Прежде всего, хорошо, что мы победили. Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать. Все же голы за сборную - особенные, но хорошо, что команда победила, и мы заработали три очка.

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Атмосфера на матче была замечательной, мы были заряжены на результат. Дальше нас ждет непростой матч с Мальтой. Работаем, разбираем соперника и настраиваемся только на победу", - сказал Довбик.

Артем имел два момента в матче, один из них - выход один на один, который не удалось реализовать.