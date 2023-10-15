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Победа с голом-шедевром. ФОТОрепортаж с матча Украина – Северная Македония 2:0
День удался
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Украине очень непросто даются матчи против Северной Македонии. Тяжело было в первом круге текущего отбора, тяжело было и сейчас. Но победить удалось и тогда, и сейчас. Первый гол Украина забила благодаря рикошету, а вот второй – настоящий шедевр от Караваева.
Этот момент стал одним из самых ярких в матче. Но были и другие. Все их видела и пыталась зафиксировать фотокорреспондент Оксана Васильева, которая делится с UA-Футбол эксклюзивными кадрами.
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