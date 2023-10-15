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Трубин провел второй сухой матч за сборную Украины. Всего у него восемь поединков
Второй раз подряд
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Во вчерашнем матче против Северной Македонии голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оставил свои ворота сухими. Он записал в свой актив пять сейвов.
Во второй раз в своей карьере выступлений за национальную команду он сыграл "на ноль". Интересно, что второй раз подряд, ведь в июньском матче против Мальты Трубин тоже не пропустил.
В общей сложности на его счету восемь проведенных поединков, в которых было забито 12 мячей в его ворота.
Анатолий Трубин выступает за сборную Украины с марта 2021 года. Параллельно он также играл и за молодежную команду “сине-желтых”. В U-21 Трубин провел 15 матчей, пропустил 16 голов и семь раз оставлял свои ворота сухими.
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