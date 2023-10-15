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Национальная сборная Украины

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Трубин опубликовал нарезку своих лучших моментов по матчу против Северной Македонии – ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также голкипер прокомментировал встречу

Трубин опубликовал нарезку своих лучших моментов по матчу против Северной Македонии – ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

Голкипер национальной сборной Анатолий Трубин опубликовал в Instagram видео с нарезкой своих лучших моментов в победном поединке против Северной Македонии в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024. Вратарь также прокомментировал эту встречу.

“Очень важна победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация!

Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату.

Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос.

Всем спасибо за этот вечер”, - сказал Трубин.

Для Анатолия этот матч стал вторым сухим подряд в составе сборной Украины. В предыдущем поединке против Мальты в июне он также не пропустил.

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В статье: Украина Северная Македония Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.10.2023 в 11:17
Від скромності Трубін не помре ))
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