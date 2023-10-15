Трубин опубликовал нарезку своих лучших моментов по матчу против Северной Македонии – ВИДЕО

Голкипер национальной сборной Анатолий Трубин опубликовал в Instagram видео с нарезкой своих лучших моментов в победном поединке против Северной Македонии в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024. Вратарь также прокомментировал эту встречу.

“Очень важна победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация! Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату. Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос. Всем спасибо за этот вечер”, - сказал Трубин.

Для Анатолия этот матч стал вторым сухим подряд в составе сборной Украины. В предыдущем поединке против Мальты в июне он также не пропустил.