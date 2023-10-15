Огонь, вода и медный Трубин. Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией

Огонь – это про игру, вода – про погоду, а насчет Трубина – можно придумать для него химический элемент и попрочнее, согласен.

Не перестаю удивляться привередливости наших болельщиков. Иным уже и вчерашний матч в Праге не угодил. Даже не знаю, как классифицировать такое восприятие поединка с полутора десятком голевых моментов, да еще и выигранного твоей командой. Может, они все-таки не болельщики сборной Украины?

Просто шикарная была игра, не отпускавшая от экрана даже по нужде. Моя видавшая футбольные виды супруга срослась с креслом и, что называется, не отлипала от телевизионного действа до финального свистка. Ну, разве что с уважительной паузой на бурное празднование гола.

А вот же есть умники, которые пишут: «Головне це результат, а гра така собі». А то и вовсе: «Але без пива дивитися на статеві потуги чоловіка за 70 у ліжку з жінкою нічим не краще за перегляд цього поєдинку». Возникает естественный вопрос: что и где они смотрели? Если уж вчера был не футбол, тогда у людей искаженное представление об игре.

Можно сколь угодно рассуждать на «валидольную» тему – ощущение того, что мы в любой момент можем лишиться «всего, что было нажито непосильным трудом» действительно не отпускало до самого гола Караваева. И все же это интимная лирика, а ответьте мне на банальный вопрос: когда в последний раз мы могли пропустить реально?

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Так я вам скажу: на 53-й минуте – Трубин спас украинские ворота после удара Чурлинова. После этого и вплоть до конца встречи забить могли только мы. Шесть раз. И это медицинский факт. Поэтому не переусердствуйте по части успокоительных – не так они нас пугали, как мы их боялись. Разумеется, я не о футболистах – о болельщиках.

При всем при том, что соперник действительно был достойным, а игра и впрямь была на три результата, о чем говорит нам логика моментов?

Первые полчаса Украина выиграла очевидно, об этом не говорит только ленивый. И «наиграла» на этот гол Судакова. Последовавший далее провал продолжался не более полутайма, но за это время Македония успела даже превзойти нас как в количестве, так и в качестве голевых шансов. Однако в целом «наиграла» лишь на тот же, ответный мяч.

Но в оставшееся время команда Реброва вполне заслужила два взятия ворот, тогда как соперник лишь обозначал свои стремления незачетными попытками. То есть, в целом, следуя простейшей логике, идеальным был бы счет 3:1. И победа в два мяча исключительно закономерна.

На 84-й минуте мне почудилась отчетливая перспектива второго предупреждения для Малиновского, но коллега Юстас успокоил: мол, не тянуло. Это, конечно, радует. Но то, что футбол все больше превращается в борьбу нанайских мальчиков – когда как бы дитя не тешилось руками, лишь бы не с мячом – таки-огорчает.

Македонцы действительно отскочили дважды: на исходе часа игры – после удара Матвиенко в перекладину, и двадцать минут спустя – когда их кипер перевел мяч в ту же верхнюю штангу после удара Судакова. И наш могучий выдох мог прозвучать существенно раньше, сохранив энное количество нервных клеток.

Но ведь и добытой к этому времени форы не было бы без явного и бесцеремонного вмешательства Фортуны. Рикошет от колена Серафимова, кардинально изменивший направление полета мяча, был очевиден для всех. Да, это часть футбола. И да-да, об этом тоже стоит говорить отдельно. Сначала повезло нам, и повезло ключевым образом.

Главной личностью матча стал македонский вратарь Димитриевски с пятью сэйвами – два в дебюте поединка, при 0:0, и три во втором тайме, когда команда Реброва вновь прибрала игру к рукам. Именно так – см. выше.

На счету Трубина на сэйв меньше – все в течение получаса, когда соперник еще пылил у наших ворот по-взрослому. С оглядкой на результат, его вклад в игру важнее.

Среди полевых чаще заостряли на себе внимание в ярких эпизодах Зинченко и Мудрик. Первый – в подыгрыше и при стандартах, второй – больше за счет нереализованных возможностей. Но я соглашусь с футбольными людьми, главное – то, что они были. Также мне запомнились Судаков и Довбик.

У Македонии, помимо вратаря, выделил бы только форварда Миовски, бросавшегося в глаза у наших ворот во второй половине первого тайма.

Словом, у меня сегодня нет ни малейшего желания ворчать по поводу ошибок в обороне. Как, впрочем, и почти всегда. Я люблю футбол, а не его суррогат. А в настоящем футболе чаще всего выигрывает тот, кто больше создает и больше реализует. Как говорится, по-нашему – по-бразильски. С надеждой на продолжение банкета на Мальте.

Фото - UA-Футбол