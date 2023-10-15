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Высокая концентрация Трубина затмила низкий КПД Мудрика. Обзор матча Украина – Северная Македония
Аудиомнение #230
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между Украиной и Северной Македонией. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
"Сине-желтые" обыграли Северную Македонию. Нужно отдать должное – позитива после этой игры все-таки больше, чем негатива, или хотя бы 50 на 50. В чем секрет шедевра Караваева? Что стоит учесть центрбекам сборной? Как Трубин создал Украине запас в этом матче? Больше мыслей – внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:23 – Стартовый состав Реброва был идеальным;
01:53 – Оценка выступления Мудрика сквозь призму гениальности Караваева;
06:54 – Чисто статистически – результат справедливый;
08:31 – Судаков дирижирует игрой команды Реброва;
10:46 – Комплименты в адрес голкиперов;
11:46 – Забарный – статичен, Матвиенко – мягок;
14:12 – Подводим итоги, делимся ожиданиями от матча с Мальтой, отмечаем прогресс игровой структуры сборной;
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