Высокая концентрация Трубина затмила низкий КПД Мудрика. Обзор матча Украина – Северная Македония

Обсуждаем поединок между Украиной и Северной Македонией. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

"Сине-желтые" обыграли Северную Македонию. Нужно отдать должное – позитива после этой игры все-таки больше, чем негатива, или хотя бы 50 на 50. В чем секрет шедевра Караваева? Что стоит учесть центрбекам сборной? Как Трубин создал Украине запас в этом матче? Больше мыслей – внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:23 – Стартовый состав Реброва был идеальным;

01:53 – Оценка выступления Мудрика сквозь призму гениальности Караваева;

06:54 – Чисто статистически – результат справедливый;

08:31 – Судаков дирижирует игрой команды Реброва;

10:46 – Комплименты в адрес голкиперов;

11:46 – Забарный – статичен, Матвиенко – мягок;

14:12 – Подводим итоги, делимся ожиданиями от матча с Мальтой, отмечаем прогресс игровой структуры сборной;