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Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной

Национальная сборная Украины
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Состав перед матчем с Мальтой уменьшился на двух игроков

Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной, об этом сообщает УАФ:

"К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра. И Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте."

Сейчас актуальный состав сборной выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Матч Мальта - Украина состоится 17 октября. Начало в 21.45.

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В статье: Сергей Кривцов Национальная сборная Украины Руслан Малиновский
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Источник:
uaf.ua

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