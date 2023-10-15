Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной, об этом сообщает УАФ:

"К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра. И Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте."