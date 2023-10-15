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Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной
Состав перед матчем с Мальтой уменьшился на двух игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной, об этом сообщает УАФ:
"К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра. И Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте."
Сейчас актуальный состав сборной выглядит так:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).
Матч Мальта - Украина состоится 17 октября. Начало в 21.45.
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