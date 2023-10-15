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Судаков: Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота

Национальная сборная Украины
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Георгий Судаков прокомментировал вчерашний поединок против Северной Македонии

Судаков: Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в Праге сборная Украины победила Северную Македонию в матче квалификации Евро-2024 со счетом 2:0. Первый мяч в ворота соперника забил полузащитник Георгий Судаков, который поделился своими впечатлениями от встречи.

"Мой гол? Если не ошибаюсь, быстро вступили в борьбу за мяч, был отбор. Потом Саша Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота. С рикошетом.

Во втором же тайме, если честно, я пробил и упал, но увидел, что вратарь таки потянул. Классный ли сейв? Хочу еще раз пересмотреть этот момент на видео.

Мы ожидали, что будет непростой поединок. Сильный соперник, который уже показал свой класс в Северной Македонии. У македонцев очень хорошая атака, классные футболисты, которые хорошо играют один в один.

Но мы создали достаточно моментов и могли забить больше. Немного не хватило реализации, но самое главное, что есть победа и три очка.

Мне все равно, с кем играть. Просто когда выступаешь за национальную сборную, то против тебя не будет играть какая-то слабая команда. Сейчас все на уровне. То есть нет разницы - против Англии или против Северной Македонии.

С такой поддержкой зрителей ты не можешь остановиться ни на секунду. Мы ее чувствовали и до матча, и во время него. Невероятная атмосфера! Очень хочется поблагодарить всех болельщиков.

И тех, кто пришел на стадион, и тех, кто смотрел этот поединок по телевизору и наслаждался игрой. Сейчас нам важно быстро восстановиться, ведь через два дня уже следующий матч, с Мальтой", - сказал Георгий Судаков.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Мальты и Украины состоится 17 октября в Та-Кале (начало - в 21:45 по киевскому времени).

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В статье: сборная Украины Александр Зинченко Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
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