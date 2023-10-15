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Степаненко о голе Караваева: "Бежал и думал: Куда ты бьешь?"
Хавбек оценил гол партнера почти с центра поля
Фото: УАФ
Тарас Степаненко после матча с Северной Македонией оценил гол партнера по команде. Напомним, Караваев эффектным ударом забил почти с центра поля:
"Смотрел как Испания играла. Там есть Хесус Навас, он немного старше, но всегда, когда выходит на замену, делает результативное действие. Если честно, то когда бежал из последних сил, то думал: "Караваев, куда ты бьешь?". У нас хорошая атака была. Наверное, так 95% людей думали, куда ты лупишь этот мяч? Все, кроме Сани. Он разобрался, как маэстро.", - сказал Степаненко.
Следующий поединок Украина проведет 17.10 в 21:45.
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