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Мальта — Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Мальта — Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча отбора на Евро-2024 16 октября
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Волевая победа над Северной Македонией дала значительную мотивацию подопечным Сергея Реброва. Но хватит ли этого, чтобы одолеть команду, которая создала проблемы в предыдущем матче в Трнаве?
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Поединок Мальта — Украина состоится во вторник, 17 сентября, на "Национальном стадионе" в Та-Кали. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотрите прямую трансляцию на региональных каналах Общественного вещания и ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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