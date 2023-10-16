Мальта — Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Волевая победа над Северной Македонией дала значительную мотивацию подопечным Сергея Реброва. Но хватит ли этого, чтобы одолеть команду, которая создала проблемы в предыдущем матче в Трнаве?

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Поединок Мальта — Украина состоится во вторник, 17 сентября, на "Национальном стадионе" в Та-Кали. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотрите прямую трансляцию на региональных каналах Общественного вещания и ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Мальта — Украина Смотреть трансляцию

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