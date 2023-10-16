"Желто-синие" уже победили двух нерейтинговых соперников, но главным испытанием стал поединок против Англии. И действительно, далеко не всегда удается сыграть с действующим чемпионом Европы, который недавно показал класс и разнес вдребезги сверстников из Сербии.

Наша молодежка пыталась перехватить инициативу с первых минут и это вполне удавалось сделать. Конечно, был небольшой негаразд с повреждением, которое получил Вьюнник, но это не сбило общий темп дебюта. В итоге украинцы широко атаковали, прессинговали и заставляли соперника ошибаться. Именно так был заработан угловой и реализована первая опасность у ворот "трех львов": Очеретько с углового закрутил мяч в створ и Траффорду пришлось нивелировать угрозу и переводить сферу на очередной корнер.

Несколько позже Назар Волошин мог забивать с идеальной на передачи Олега Очеретько, однако Ливраменто в последний момент успел добежать и выставить ногу, чтобы заблокировать удар по воротам Траффорда. Стоит отметить то, как удалось полузащитнику украинской молодежки оторваться от опеки его визави.

Однако на этом возможности для атак украинцев, казалось бы, начали исчерпываться. Англичане начали идти большими силами в наступление — Мадуэке, Байно-Гиттенс и Макати потревожили Нещерета. Но был один нюанс: слишком уж много "три льва" катали мяч в центре поля. Этим воспользовался Брагару, который пронесся по флангу и навесил на Волошина, ожидавшего на другом конце штрафной. Тот уже же конвертировал усилия партнера в забитый мяч.

После ошибки защитников сборной Англии стоило надеяться на то, что уверенности нашим игрокам прибавится немало. И именно это помогло Очеретько удвоить преимущество за две минуты до перерыва. Он положил мяч в дальнюю девятку прямым ударом со штрафного, причем шанс забить при таком остром угле казался нереальным. Похоже, сработал эффект ушедшего Ротаня. Да и Траффорд явно не усвоил урок после прострела Олега с углового в начале матча.

Второй тайм продолжился с той же активностью от подопечных Унаи Мельгосы. Однако Вьюнник, проделывавший много работы без мяча и спускавшийся глубже для помощи партнерам, получил травму бедра и был вынужден покинуть поле. Вместо него испанский коуч решил выпустить Краснопира, который отметился забитым мячом в матче с Люксембургом. Но в первом же моменте он не пробил по воротам Траффорда, а отвернулся от мяча и сбросил Очеретько, однако тот неуверенно сыграл на добивании.

В целом было заметно огромную разницу между украинцами и англичанами в технике. Были проблемы и в работе без мяча: защитники "желто-синих" оставляли за своими спинами огромные зоны для действий соперника. Именно этим и воспользовался Макуэде, который отквитал один мяч. Похоже, гости поверили в себя еще больше и начали играть большими скоплениями игроков. Того же Краснопира встречали по 4-5 игроков "трех львов". Несмотря на это, гости ошибались, чем бесспорно пользовалась наша молодежка. Но с реализацией была беда...

Последние минуты были самыми тяжелыми, поскольку преимущество сборной Украины было довольно шатким. Брагару не смог забить из выгодного положения и Крессвелл наказал за это и нашу молодежку, и самого Брагару. Казалось бы, это все. Но после очередной ошибки англичан удалось развить контратаку, из которой победителем вышел Квасница. Он не испугался и прострелил в дальний угол ворот Треффорда. Это обеспечило сенсационную победу над "тремя львами" и вторую в истории победу над действующими чемпионами Европы. Это было зрелищное укрощение грозного зверя, хоть и не без ошибок с обеих сторон.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 5-й тур

Кошице. Кошицкая футбаловая арена

Арбитр в поле — Густаво Коррейя (Португалия)

Украина U21 — Англия U21 3:2

Голы: Волошин 31, Очеретько 43, Квасница 90+4 — Мадуэке 67, Крессвелл 89

Украина U21: Нещерет, Вивчаренко (Рубчинский 74), Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Яцык 82), Волошин (Квасница 74), Вьюнник (Краснопир 59), Брагару

Англия U21: Траффорд, Хамфрис (Илинг-Джуниор 58), Брентвейт, Крессвелл, Ливраменто (Нортон-Каффи 74), Льюис, Макати (Роуи 74), Хекни (Делап 58), Байно-Гиттенс (Филоджен 58), Эллиотт, Мадуэке

Предупреждения: Льюис 67, Крессвелл 90+6 — Рубчинский 90+3, Роман 90+6