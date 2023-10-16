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Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 — Англия U21 3:2. Тяжелое укрощение "трех львов"

Национальная сборная Украины
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Это второй случай в истории, когда наша молодежка обыгрывает действующего чемпиона Европы

Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 — Англия U21 3:2. Тяжелое укрощение "трех львов"

пресслужба УАФ

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Желто-синие" уже победили двух нерейтинговых соперников, но главным испытанием стал поединок против Англии. И действительно, далеко не всегда удается сыграть с действующим чемпионом Европы, который недавно показал класс и разнес вдребезги сверстников из Сербии.

Наша молодежка пыталась перехватить инициативу с первых минут и это вполне удавалось сделать. Конечно, был небольшой негаразд с повреждением, которое получил Вьюнник, но это не сбило общий темп дебюта. В итоге украинцы широко атаковали, прессинговали и заставляли соперника ошибаться. Именно так был заработан угловой и реализована первая опасность у ворот "трех львов": Очеретько с углового закрутил мяч в створ и Траффорду пришлось нивелировать угрозу и переводить сферу на очередной корнер.

Несколько позже Назар Волошин мог забивать с идеальной на передачи Олега Очеретько, однако Ливраменто в последний момент успел добежать и выставить ногу, чтобы заблокировать удар по воротам Траффорда. Стоит отметить то, как удалось полузащитнику украинской молодежки оторваться от опеки его визави.

Однако на этом возможности для атак украинцев, казалось бы, начали исчерпываться. Англичане начали идти большими силами в наступление — Мадуэке, Байно-Гиттенс и Макати потревожили Нещерета. Но был один нюанс: слишком уж много "три льва" катали мяч в центре поля. Этим воспользовался Брагару, который пронесся по флангу и навесил на Волошина, ожидавшего на другом конце штрафной. Тот уже же конвертировал усилия партнера в забитый мяч.

После ошибки защитников сборной Англии стоило надеяться на то, что уверенности нашим игрокам прибавится немало. И именно это помогло Очеретько удвоить преимущество за две минуты до перерыва. Он положил мяч в дальнюю девятку прямым ударом со штрафного, причем шанс забить при таком остром угле казался нереальным. Похоже, сработал эффект ушедшего Ротаня. Да и Траффорд явно не усвоил урок после прострела Олега с углового в начале матча.

Второй тайм продолжился с той же активностью от подопечных Унаи Мельгосы. Однако Вьюнник, проделывавший много работы без мяча и спускавшийся глубже для помощи партнерам, получил травму бедра и был вынужден покинуть поле. Вместо него испанский коуч решил выпустить Краснопира, который отметился забитым мячом в матче с Люксембургом. Но в первом же моменте он не пробил по воротам Траффорда, а отвернулся от мяча и сбросил Очеретько, однако тот неуверенно сыграл на добивании.

В целом было заметно огромную разницу между украинцами и англичанами в технике. Были проблемы и в работе без мяча: защитники "желто-синих" оставляли за своими спинами огромные зоны для действий соперника. Именно этим и воспользовался Макуэде, который отквитал один мяч. Похоже, гости поверили в себя еще больше и начали играть большими скоплениями игроков. Того же Краснопира встречали по 4-5 игроков "трех львов". Несмотря на это, гости ошибались, чем бесспорно пользовалась наша молодежка. Но с реализацией была беда...

Последние минуты были самыми тяжелыми, поскольку преимущество сборной Украины было довольно шатким. Брагару не смог забить из выгодного положения и Крессвелл наказал за это и нашу молодежку, и самого Брагару. Казалось бы, это все. Но после очередной ошибки англичан удалось развить контратаку, из которой победителем вышел Квасница. Он не испугался и прострелил в дальний угол ворот Треффорда. Это обеспечило сенсационную победу над "тремя львами" и вторую в истории победу над действующими чемпионами Европы. Это было зрелищное укрощение грозного зверя, хоть и не без ошибок с обеих сторон.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 5-й тур

Кошице. Кошицкая футбаловая арена

Арбитр в поле — Густаво Коррейя (Португалия)

Украина U21 — Англия U21 3:2

Голы: Волошин 31, Очеретько 43, Квасница 90+4 — Мадуэке 67, Крессвелл 89

Украина U21: Нещерет, Вивчаренко (Рубчинский 74), Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Яцык 82), Волошин (Квасница 74), Вьюнник (Краснопир 59), Брагару

Англия U21: Траффорд, Хамфрис (Илинг-Джуниор 58), Брентвейт, Крессвелл, Ливраменто (Нортон-Каффи 74), Льюис, Макати (Роуи 74), Хекни (Делап 58), Байно-Гиттенс (Филоджен 58), Эллиотт, Мадуэке

Предупреждения: Льюис 67, Крессвелл 90+6 — Рубчинский 90+3, Роман 90+6

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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Комментарии (22)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2023 в 23:03
Покажіть 100 тисячному Мудрику як з англійцями треба грати. А то піар очі затьмарив.
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0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
16.10.2023 в 22:23
Неймовірно... До початку гри боялись погрому, сподівались на нічию А отримали перемогу Браво гравцям та тренерському штабу! Наша команда стрибнула вище голови! Ну і попередження основній збірній!!! Молоді англійці після погрому попередніх суперників вирішили, що з нашою збірною впораються однією лівою... От і отримали лівий результат! Так з десяти зустрічей наші в абсолютній більшості матчів переможуть... Головне, щоб завтра не було чогось з абсолютної меншості!
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+2
0
Lion Killer (Львів)
16.10.2023 в 22:11
1 момент - 1 гол Квасниця... Через років 2-3 пацан буде в основі збірної запалювати. Прінтскріню комент
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2023 в 23:04
Наші всі завжди запалюють в молодіжках. А коли доходить до основи то згорають...
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0
0
Lion Killer (Львів)
17.10.2023 в 01:23
ну це явно не про це покоління сказано. 6-7 гравців в топ чемпіонатах в основі виходять. Є люди на підході - той же Судаков. Коли таке було? не пам'ятаю.
0
0
Siren05 (Мариуполь)
16.10.2023 в 21:59
Молодцы! А англичане в первом таме, особенно вначале, были самоуверенные и вальяжные. За что и были справедливо наказаны нашими. Во втором тайме английцы, конечно, добавили, но наши показали характер и справедливо победили. Считаю, что это была лучшая игра нашей молодёжки за последние непомню сколько лет!
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+3
0
Lion Killer (Львів)
16.10.2023 в 22:13
посперечаюся, по грі на ЄВРО було кілька матчів, які ми провели на вищому рівні і не просіли в 2му таймі так як сьогодні. Так чи інакше, наші видали чудовий матч.
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+3
0
жека-киев (биг виладж)
16.10.2023 в 22:23
Там за нас грали 80% гравці що кожного туру, зараз виходять в єврокубках.Челсі, Бенфіка... Основний захисник Борнмута, лавку грів)) Ця перемога більш вартує.Браво тренер
0
0
Lion Killer (Львів)
16.10.2023 в 22:35
так грали інші гравці. Але це не змінює того, що ті матчі ( деякі принаймні ) були проведені на вищому рівні. Ніхто не забороняє пацанам з цієї молодіжки переходити в топ чемпіонати. Чого їм і побажаю
+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
16.10.2023 в 21:46
Наче повернули в найкращі часи молодіжки 2006 та 2019 роки, не перебільшую але одна з найкращих ігор збірної. За основу в майбутньому можна не переживати...
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+3
0
Cassid (Kiev)
16.10.2023 в 21:44
Было очень круто
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2023 в 21:44
Здається, це заслуга також тренерської ментальності... З наших тренерів - тільки Шева прививав щось подібне. У інших - у гравців завжди трусилися колінчата перед фаворитами...
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+2
0
megrivan (Курячі Лози)
16.10.2023 в 21:43
З центр. захисниками щось треба робити. Батагов ще більш-менш годиться, а Салюк ... кожна друга передача неточна, позіційні помилки... Грає за рахунок фізичних характеристик, зросту, але видно, що школи нема. І замінити нема ким. Тим не менш, хлопці нам зробили добрий настрій на вечір. Молодці!
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+2
0
Romerik (YNWA)
16.10.2023 в 21:34
Хто знає скільки мість виходять напряму?
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
16.10.2023 в 21:34
Перші і кращі три другі команди
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
16.10.2023 в 21:38
О, норм. Поки маємо перевагу над головним суперником і суперникам з інших груп
+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.10.2023 в 21:34
Хороша у нас молодь. Зарано ховати наш футбол. Ми ще поборемось.
Ответить
+2
0
kaput1980 (Херсон)
16.10.2023 в 21:33
3й ядос
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
16.10.2023 в 21:33
Ну Очеретько теж банку поклав )
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
16.10.2023 в 21:32
это вам не Физрук Ротань с атакующим футболом--молодцы пацаны и тренер
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+1
-3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2023 в 21:29
Вітання! Молодці! Хоча чесно - неочікувано!Тому, ще більш приємно!!!
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+4
0
Будєм разбіратся (Київ)
16.10.2023 в 21:26
Розкішна за сценарієм гра!) Вітання молодіжці! Пацани красені!
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+5
0

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