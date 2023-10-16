Ребров: Игра с Мальтой так же важна, как и с Северной Македонией

В преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Мальты, который состоится 17 октября, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с представителями СМИ.

- Какое кадровое состояние команды перед игрой?

— К сожалению, Малиновский не может принять участие во встрече, потому что имеет три желтых карточки. Возобновился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки восстанавливаются и готовы к поединку.

- В прошлом матче с Мальтой было сложно, победили со счетом 1:0. Что можно ожидать от мальтийцев завтра? Может быть, фактор домашнего поля сделает поединок более открытым?

— Я считаю, что они играли открыто и в первом матче, пытались создать моменты, имели их достаточно в первом тайме. Мы должны быть очень сконцентрированными – впереди важная игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, что все игроки понимают, какой будет игра. Будет сложная игра такая же, как и в Словакии. Потому мы готовимся очень серьезно.

– Как проявил себя Назарий Русин за эту неделю? Можно ли ожидать, что он попадет в заявку на матч?

— Посмотрим, сегодня есть еще тренировки. Но я благодарен Назарию – он профессионал, работает, нет вопросов. Вызов в сборную для него – большое уважение. Он работает вместе со всеми ребятами, завтра у него есть шанс появиться в составе.