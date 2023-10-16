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Ребров: Игра с Мальтой так же важна, как и с Северной Македонией
Тренер настраивает игроков очень серьезно
Фото: Getty Images
В преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Мальты, который состоится 17 октября, главный тренер
- Какое кадровое состояние команды перед игрой?
— К сожалению, Малиновский не может принять участие во встрече, потому что имеет три желтых карточки. Возобновился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки восстанавливаются и готовы к поединку.
- В прошлом матче с Мальтой было сложно, победили со счетом 1:0. Что можно ожидать от мальтийцев завтра? Может быть, фактор домашнего поля сделает поединок более открытым?
— Я считаю, что они играли открыто и в первом матче, пытались создать моменты, имели их достаточно в первом тайме. Мы должны быть очень сконцентрированными – впереди важная игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, что все игроки понимают, какой будет игра. Будет сложная игра такая же, как и в Словакии. Потому мы готовимся очень серьезно.
– Как проявил себя Назарий Русин за эту неделю? Можно ли ожидать, что он попадет в заявку на матч?
— Посмотрим, сегодня есть еще тренировки. Но я благодарен Назарию – он профессионал, работает, нет вопросов. Вызов в сборную для него – большое уважение. Он работает вместе со всеми ребятами, завтра у него есть шанс появиться в составе.
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