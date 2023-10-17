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Судаков: Наверное, перед первым матчем я немного недооценил Мальту - это хорошая сборная
Сегодня нам придется взламывать насыщенную оборону
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Хавбек
"Возможно, эта игра будет немного похожа на предыдущую. Мальта тоже играет в 5 защитников, если я не ошибаюсь. Мне кажется, они будут больше играть от обороны. Но мы помним нашу игру с ними в Словакии. Было очень трудно с ними играть. Выиграли только 1:0.
Самое главное будет забить быстрый гол. Это развяжет нам руки. Наверное, перед первым матчем я их немного недооценил. Но это хорошая сборная. Как показывает практика, слабых сборных не бывает и на каждую игру надо настраиваться на максимум", - сказал Судаков.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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