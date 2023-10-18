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Национальная сборная Украины

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Три страны гарантировали себе участие в плей-офф к Евро-2024. Украины среди них пока нет

Национальная сборная Украины
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Объяснение запутанного дополнительного пути квалификации

Три страны гарантировали себе участие в плей-офф к Евро-2024. Украины среди них пока нет

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

После октябрьских матчей сборных определились уже девять команд, которые будут принимать участие в чемпионате Европы-2024. Всего групповой раунд определит двадцать участников первенства, к ним добавляется организатор турнира сборная Германии. Остаются три места, которые будут разыграны в плей-офф.

В плей-офф примут участие 12 команд. Они будут отобраны на основе их выступления в Лиге наций 2022/23. Это номинально победители групп Лиг A, B и C, но если они уже прошли квалификацию, их заменит следующая по рейтингу команда в своей лиге.

Победители групп Лиги наций 2022/23 выглядят следующим образом:

  • Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия
  • Лига B: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия
  • Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Три из вышесказанных команд (Испания, Шотландия, Турция) уже на Евро, через группу могут отобраться другие сборные, и ситуация с распределением мест в плей-офф остается динамичной. Но три сборные уже точно будут играть в плей-офф: Босния и Герцеговина, Финляндия и Грузия. Первые две – в одной лиге с Украиной. "Сине-желтые" гарантировали себе бы место плей-офф, если бы Сербия вышла досрочно на Евро. Однако этот вопрос еще не решен, поэтому "сине-желтых" в Лиге Б продолжают опережать Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Финляндия.

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По результатам восьмого игрового дня Украина на второй позиции, и выходит на Евро напрямую, отправляя в плей-офф Италию. Он, в своем промежуточном состоянии, выглядит следующим образом:

Лига А

  • Хорватия – Эстония (представитель Лиги D перемещается за неимением команд в высшую категорию)
  • Италия – Польша

Лига B

  • Израиль – Исландия
  • Босния и Герцеговина – Финляндия

Лига C

  • Грузия – Люксембург
  • Греция – Казахстан
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В статье: Украина сборная Украины Национальная сборная Украины Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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