Сидорчук: Как можно праздновать победу сборной, когда видишь новости о попадании в твоем родном городе

Полузащитник "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на ракетный удар России по его родному городу Запорожье.

"Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем.

Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твоем родном городе. Жилой дом, ночь, погибшие... Опять! 601 день войны.

В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывах, попаданиях на Днепропетровщине. Нет слов...

Во время сборов и матчей фокус на игру, психологически это спасает. А после помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Поэтому продолжаем свое делать. Иначе никак", - написал Сидорчук в своем Instagram.