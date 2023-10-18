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Потенциальные соперники сборной Украины в потенциальном плей-офф отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Потенциальные соперники сборной Украины в потенциальном плей-офф отбора Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если Украина в своей квалификационной группе Евро-2024 не опередит Италию, то окажется в плей-офф квалификации, если осуществится одно из трех условий:

  1. Сербия не проиграет Болгарии;
  2. Черногория не наберет максимум в матчах с Литвой и Венгрией;
  3. Швейцария, Дания, Нидерланды, Венгрия, Чехия/Польша (одна из двух) одновременно выйдут на Евро-2024 из квалификационных групп.

Читайте такжеТри страны гарантировали себе участие в плей-офф к Евро-2024. Украины среди них пока нет

Потенциальные соперники в плей-офф Дивизиона В по состоянию на сейчас (придется сыграть максимум с двумя из трех):

  • Босния и Герцеговина (гарантированно – в плей-офф В);
  • Финляндия (в плей-офф В или А);
  • Израиль (еще может выйти из группы, если не выйдет – гарантировано в плей-офф В).

Потенциальные соперники в Дивизионе А по состоянию на данный момент (придется сыграть максимум с двумя из трех):

  • Хорватия (Уэльс);
  • Польша (Чехия);
  • Эстония.

Для того, чтобы гарантированно не оказаться в плей-офф Дивизиона А, Украине нужно либо финишировать выше Италии в своей группе (тогда не будет ни одного плей-офф), либо дождаться не выхода из группы еще одной сборной из четырех: Нидерландов, Дании, Венгрии или Швейцарии. Или не выхода из группы Е сразу (одновременно) и Чехии, и Польши.

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Если все же эти сборные выйдут на Евро-2024 из групп (а из пары Чехия/Польша – выйдет одна), также выйдет Сербия, а Израиль – нет, вероятность попадания в плей-офф Дивизиона А для Украины составит приблизительно 33.33 процентов.

Тогда, вероятнее всего, УЕФА жребием определит между Украиной, Финляндией и Исландией, кто сыграет в Дивизионе В, а кто – в Дивизионе А. Если сохранятся такие же условия, но вместе со Швейцарией из группы выйдет не Румыния, а Израиль, то шансы Украины оказаться в Дивизионе А снизятся до 25-ти процентов. Тогда жребием будут выбирать между Украиной, Финляндией, Исландией и Норвегией.

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В статье: Украина отбор на Евро-2024
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.10.2023 в 14:08
Я думал, мы гарантированно выйдем в Дивизион-В, а с нашим фартом в жеребьевках мы попадем в Дивизион-А, а там придется сыграть с Польшей и Хорватией чтобы пройти на Евро, хорваты всегда отлично играли плей-офф, у них стопроцентный показатель. Надеюсь останемся в Дивизоне-В, там соперники слабее.
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