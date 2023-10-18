Потенциальные соперники сборной Украины в потенциальном плей-офф отбора Евро-2024

Если Украина в своей квалификационной группе Евро-2024 не опередит Италию, то окажется в плей-офф квалификации, если осуществится одно из трех условий:

Сербия не проиграет Болгарии; Черногория не наберет максимум в матчах с Литвой и Венгрией; Швейцария, Дания, Нидерланды, Венгрия, Чехия/Польша (одна из двух) одновременно выйдут на Евро-2024 из квалификационных групп.

Потенциальные соперники в плей-офф Дивизиона В по состоянию на сейчас (придется сыграть максимум с двумя из трех):

Босния и Герцеговина (гарантированно – в плей-офф В);

(гарантированно – в плей-офф В); Финляндия (в плей-офф В или А);

(в плей-офф В или А); Израиль (еще может выйти из группы, если не выйдет – гарантировано в плей-офф В).

Потенциальные соперники в Дивизионе А по состоянию на данный момент (придется сыграть максимум с двумя из трех):

Хорватия (Уэльс);

Польша (Чехия);

Эстония.

Для того, чтобы гарантированно не оказаться в плей-офф Дивизиона А, Украине нужно либо финишировать выше Италии в своей группе (тогда не будет ни одного плей-офф), либо дождаться не выхода из группы еще одной сборной из четырех: Нидерландов, Дании, Венгрии или Швейцарии. Или не выхода из группы Е сразу (одновременно) и Чехии, и Польши.

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Если все же эти сборные выйдут на Евро-2024 из групп (а из пары Чехия/Польша – выйдет одна), также выйдет Сербия, а Израиль – нет, вероятность попадания в плей-офф Дивизиона А для Украины составит приблизительно 33.33 процентов.

Тогда, вероятнее всего, УЕФА жребием определит между Украиной, Финляндией и Исландией, кто сыграет в Дивизионе В, а кто – в Дивизионе А. Если сохранятся такие же условия, но вместе со Швейцарией из группы выйдет не Румыния, а Израиль, то шансы Украины оказаться в Дивизионе А снизятся до 25-ти процентов. Тогда жребием будут выбирать между Украиной, Финляндией, Исландией и Норвегией.