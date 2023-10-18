Остров везения и Мудрый Лев. Акценты зрителя на игре Украины с Мальтой

И вновь победа с той же разницей, и голов забито больше, а настроения нет. Сколько ни говори о выравнивании сил в футболе, но как-то грустно от того, что неудобным соперником для нас стала именно Мальта. И не будь в этот вечер Фортуны на нашей стороне, да Мудрика на поле, все могло закончиться совсем иначе. Таки позором.

Если перечесть все голевые моменты, то матч следует признать зрелищным. Но дело в том, что все они, за исключением гола хозяев поля, имели место в течение каких-то семи минут перед перерывом, да последних получаса игры. А добрая половина поединка прошла лишь в нервном ожидании.

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Чтобы отыграть мяч, забитый Мбонгом, Украине понадобилось более половины тайма. Чтобы выйти после этого вперед – менее пяти минут. Но затем ей не было покоя вплоть до 85-й минуты, когда сумасшедший удар Мудрика подвел черту под результатом. Мавр сделал свое дело, теперь в игру могли вступить и другие.

Дело в том, что все без исключения шесть наших попыток взятия ворот на этот момент инициировал именно Михаил. Включая атаку, завершившуюся автоголом Камензули, заработанный пенальти и, наконец, этот последний гол с эффектом «Валерианы». И лишь на исходе игры мы увидели попытки Зубкова и Конопли.

Поэтому выбрать Льва матча на сей раз было отнюдь немудрено. И ей-богу смешно было читать про жалкие 27%, отдавшие голоса за Мудрика. Это ж насколько у нас предвзятый против него народ! Или начитавшийся прессы и меряющий аршинами АПЛ. Извините, во-первых, тут ее уровнем не пахло. А во-вторых, если не он, то попросту никто.

Получается, более трех четвертей респондентов поступило по принципу: только бы не он. Ведь даже Зинченко называли, тень которого изредка появлялась на экране. Сравнение, конечно, некорректное, но это жутко напомнило волны недовольства, гулявшие, когда лучшим на последнем Кубке мира был признан единственно возможный из кандидатов.

Словом, предвзятость. Да и шут с ней… Мудрик все еще далек от лучшей формы – даже той, что была год назад при Йовичевиче. Это факт. Но только он вытащил нас вчера из этой зловонной ямы. Пенальти и гол не обсуждаются. Однако мне больше помнится уже, казалось бы, потерянный мяч, сохранив который, он начал первую голевую атаку.

Да, тут слово взяла Госпожа Удача, решительно пришедшая на помощь команде Реброва. У которой до этого почти битый тайм не было ничего кроме полумомента Мудрика на 3-й минуте. Да и удар Судакова на 38-й был явно неточным, но его неожиданно счастливо подправил соперник. И тут нам пошла масть…

От гола в раздевалку после удара Гийоме и от возвращения ничейного счета семь минут спустя спасла перекладина ворот Трубина. Между этими двумя эпизодами случился пенальти, выведший вперед Украину. Кое-кто уже и его готов записать на счет везения. Извините, но это однозначная заслуга Мудрика, которого останавливали любой ценой.

Исход поединка сомнению не подлежит. Но еще в середине второго тайма логичной развязкой виделась ничья, и лишь после этого мы "наиграли" на свой победный мяч. Однако справедливым был бы счет 2:1. Поэтому шикарный гол Мудрика под занавесочку, будем считать, компенсировал автогол мальтийцев.

Фортуна плюс Мудрик. Или Мудрик плюс Фортуна – от перемены мест слагаемых наша сумма в три очка не изменится. Как говорил господин Бонасье: галантерейщик и кардинал – это сила! И пусть этот галантерейщик провалит хоть с десяток следующих матчей, но за вчерашний – глубокое мерси.

Вы хотите поговорить о таблице и перспективах? Что вижу я? Для начала, не верю в то, что Италия во второй раз наступит на македонские грабли. Тем паче, что сопернику уже ничего не светит, в отличие от нее. Таким образом, мы с вами говорим о том, что Украине нужно будет обязательно выиграть у Италии. На каком этаже у нас отдел фантастики?

Словом, дело идет к тому, чтобы мы заняли свое законное третье место в группе. Сушим весла? Или все-таки надеемся на чудо? Ваше право.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 6 5 1 0 19-3 +16 16 2 Украина 7 4 1 2 11-8 +3 13 3 Италия 6 3 1 2 11-7 +4 10 4 Северная Македония 6 2 1 3 7-14 -7 7 5 Мальта 7 0 0 7 2-18 -16 0

Хочу лишь напомнить, что: а) еще до начала отбора многие говорили, что им придется пожертвовать – а Украина в деле до упора; б) Ребров принял команду практически в разобранном состоянии – и собрал максимум возможных очков; в) ранее при двух конкурентах такого уровня мы никуда не выходили – а вы не забыли, в каких условиях играет эта сборная?

Поэтому, господа критики, как говорят в Одессе, сидим на попе ровно. Без резких движений. И благодарим Бога за то, что у нас все еще есть футбол, и мы все еще выигрываем. Хотя бы у той же Мальты.