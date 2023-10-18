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Ребров: Шесть очков из шести оставляют нам шанс занять второе место в этой тяжелой группе
Осталось только обыграть Италию
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер
"Благодарю всех за еще один продуктивный сбор! 6/6 очков оставляют нам шанс получить второе место в этой тяжелой группе. У нас остается самая важная, решающая игра против Италии через месяц.
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Хоть и домашний матч мы в который раз будем проводить далеко от дома, я очень надеюсь и верю в вашу поддержку, которая была на самом высоком уровне в Трнаве, Вроцлаве и Праге в этом отборе. Она нам будет очень важна!" – написал Ребров в Инстаграме.
Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.
Решающим станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.
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