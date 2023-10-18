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Ребров: Шесть очков из шести оставляют нам шанс занять второе место в этой тяжелой группе

Национальная сборная Украины
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Осталось только обыграть Италию

Ребров: Шесть очков из шести оставляют нам шанс занять второе место в этой тяжелой группе

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал октябрьские результаты команды в отборочных матчах Евро-2024, в которых "сине-желтые" обыграли Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1).

"Благодарю всех за еще один продуктивный сбор! 6/6 очков оставляют нам шанс получить второе место в этой тяжелой группе. У нас остается самая важная, решающая игра против Италии через месяц.

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Хоть и домашний матч мы в который раз будем проводить далеко от дома, я очень надеюсь и верю в вашу поддержку, которая была на самом высоком уровне в Трнаве, Вроцлаве и Праге в этом отборе. Она нам будет очень важна!" – написал Ребров в Инстаграме.

Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.

Решающим станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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