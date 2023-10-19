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Степаненко: Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Хавбек сборной Украины - о выступлениях команды

Степаненко: Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался относительно выступления команды в квалификации Евро-2024.

"Мы можем только положительно оценить свое выступление, ведь сделали шаг к цели, получили шесть пунктов. Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024. В ноябре будем готовиться к самому важному матчу в году. Очень надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели.

Неприятно, когда выпадают важные игроки - нам не могли помочь Цыганков и Ярмоленко. Все переживали, сможем ли мы закрыть эти "дыры". Слава Богу, что ребята, которые их заменили, здорово отработали. Виктор уже вернулся к тренировкам, а Андрей перенес операцию, требует больше времени для восстановления. Он - капитан и лидер команды, его присутствие в раздевалке очень важно, поэтому ждем его возвращения.

Каждый матч отбора важен, но поединки с сильными соперниками придают сил, энергии и удовольствия. Поэтому мог бы выделить в этом квалификационном турнире встречу с Англией, когда мы сыграли вничью", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Украина отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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