Судаков: Ребров на тренировках ставит акцент на прессинг

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил выступление национальной команды в квалификации Евро-2024.

"Самое главное, что мы победили в обоих поединках, очень тяжелые игры были. Сделали шаг вперед, теперь готовимся к Италии, этот матч решит судьбу путевки на Евро.

Какие матчи в отборе запомнились? Все игры были принципиальными и важными. Возможно, с Италией, из-за моей ошибки... Наверное, самым эмоциональным был матч с Северной Македонией на выезде, когда мы отыгрались с 0:2. Яркий и переломный момент был.

Очень приятно играть за национальную сборную, а когда забиваешь, то это дает тебе двойные эмоции. Но главное, чтобы выигрывала команда.

Сергей Ребров на тренировках ставит акцент на прессинг, выход из обороны, мы хотим постоянно играть с мячом. Но у нас мало времени на подготовку к играм, поэтому сложно отработать все. Если успеваем отработать что-то конкретное - супер.

Взаимосвязь на поле с Михаилом Мудриком? Все знают, насколько качественным футболистом он является, это игрок "Челси". Здорово, что он начал играть в составе, вышел на новый уровень, немного адаптировался. Очень рад за него, за то, что он забил дебютный гол за национальную сборную. Надеюсь, в дальнейшем он будет забивать еще больше", - отметил Судаков.