Мудрик: Там какой-то эксперт говорил, что не идет ни в Челси, ни в сборной

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду.

– У тебя получился классный гол. Обыграл, как ты любишь, в своем стиле.

– Да нет, просто Микола (Виталий Миколенко - прим.) чудесный пас отдал. Если бы не он, ничего бы не было. Для меня этот гол, как на ужин рис съесть? Рис я ем каждый день.

– С Мальтой вышла сложная игра. Легких не бывает?

– Не знаю. Пока не пропустим, не можем включиться на полную. Но итальянцам фору не нужно давать. Надо будет играть с первых минут.

– Ты видел вратаря Мальты в момент удара? Или это не имело значения?

– Я знал, что если попаду туда, куда бью, то будет гол, где бы вратарь не стоял.

– Кому посвящаешь этот гол?

– Своей семье. Я очень рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.

– У тебя пошел хороший период. По голу за "Челси", за сборную...

– Там какой-то эксперт говорил, что не идет ни в "Челси", ни в сборной. Не знаю... Наверное, не идет, – с иронией сказал Мудрик.