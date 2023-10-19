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Мудрик: Там какой-то эксперт говорил, что не идет ни в Челси, ни в сборной
Михаил отличился дебютным голом за национальную команду
Фото: УАФ
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду.
– У тебя получился классный гол. Обыграл, как ты любишь, в своем стиле.
– Да нет, просто Микола (Виталий Миколенко - прим.) чудесный пас отдал. Если бы не он, ничего бы не было. Для меня этот гол, как на ужин рис съесть? Рис я ем каждый день.
– С Мальтой вышла сложная игра. Легких не бывает?
– Не знаю. Пока не пропустим, не можем включиться на полную. Но итальянцам фору не нужно давать. Надо будет играть с первых минут.
– Ты видел вратаря Мальты в момент удара? Или это не имело значения?
– Я знал, что если попаду туда, куда бью, то будет гол, где бы вратарь не стоял.
– Кому посвящаешь этот гол?
– Своей семье. Я очень рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.
– У тебя пошел хороший период. По голу за "Челси", за сборную...
– Там какой-то эксперт говорил, что не идет ни в "Челси", ни в сборной. Не знаю... Наверное, не идет, – с иронией сказал Мудрик.
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