Миколенко: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко попытался объяснить, почему партнеры по национальной команде выводят его на поле, держа руками за его голову.

"Да это шутка такая. Не знаю, они думают, что это футбольный мяч, а не голова. В "Эвертоне" говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч.

Это шутки, это смешно, приятно, когда ты можешь принести какой-нибудь позитив команде. Они вообще говорили, что давай рядом с другими мячами поставим", – сказал Виталий в комментарии для ВЗБІРНА.