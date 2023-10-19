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"Не прогадал". Судаков объяснил, почему играл за сборную под номером Ярмоленко

Национальная сборная Украины
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Хабек рассказал о выборе седьмого номера

"Не прогадал". Судаков объяснил, почему играл за сборную под номером Ярмоленко

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков объяснил выбор седьмого номера на матчи против Северной Македонии и Мальты в отборе на Евро-2024.

"Приходилось уже играть под 7, 8, 21 и 22 номерами. Человек, отвечающий в сборной за этот участок работы, накануне матча сообщает, какие по разным причинам есть свободные номера, и ты себе выбираешь.

Из-за травмы Андрея Ярмоленко перед последними спаренными поединками Евро – с Северной Македонией и Мальтой – свободной оказалась семерка. Остановился на ней и не прогадал. Мы оба матча выиграли, а я с балканцами забил свой дебютный гол за сборную.

В конце концов, главное – приносить пользу сборной, а под каким номером – второстепенное", - отметил Судаков.

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В статье: Украина Георгий Судаков отбор на Евро-2024
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Источник:
Sport.ua

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