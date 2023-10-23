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Украина - Италия. Матч состоится без каких-либо дисциплинарных ограничений со стороны УЕФА
Свое наказание сборная Украины отбыла раньше
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
В конце ноября состоится матч последнего тура группового раунда отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии. Эту игру примет город Леверкузен в Германии.
Как сообщает УАФ, никакие дисциплинарные санкции со стороны УЕФА к сборной Украины как к хозяйке матча применены не будут. Речь о таких санкциях велась после того, как сборная Украины получила наказание за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией. После этого УАФ подала апелляцию.
Поскольку подача апелляции на решение дисциплинарного органа УЕФА не останавливает автоматического выполнения такого решения, то наказание за поведение украинских болельщиков в сентябрьских поединках в части частичного закрытия трибун на ближайший домашний матч (5 000 мест) и запрета на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший выездной матч было применено к УАФ в октябрьских поединках против Северной Македонии и Мальты соответственно.
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В то же время апелляционная жалоба УАФ была частично удовлетворена апелляционным органом УЕФА. Таким образом, относительно нашего матча с Италией в ноябре не предусмотрено никаких дисциплинарных ограничений УЕФА, пишет УАФ со ссылкой на слова первого вице-президента Ассоциации Вадима Костюченко.
Напомним, что матч между Украиной и Италией состоится 20-го ноября. В этом матче будет решаться судьба второго места таблицы и автоматического выхода на чемпионат Европы.
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