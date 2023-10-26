Рейтинг сборных ФИФА: Украина прибавляет две позиции

ФИФА обновил рейтинг сборных. По сравнению с последней версией этого рейтинга Украина прибавила две позиции – поднялась с 24-го на 22-е место.

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Прогресс обеспечили две октябрьские победы над Северной Македонией (2:0) и Мальтой (3:1). Всего "сине-желтые" имеют 1549,33 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (0), Северная Македония – 66-е (0), Мальта – 171-е (0).

Рейтинг ФИФА на 26.10.2023

Аргентина - 1861,29. Франция - 1853,11. Бразилия – 1812,20. Англия - 1807,88. Бельгия - 1793,71. Португалия - 1739,83. Нидерланды - 1739,26. Испания - 1725,97. Италия - 1717,81. Хорватия - 1711,88.

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22. УКРАИНА - 1549,33.

Полную версию рейтинга можно посмотреть ЗДЕСЬ