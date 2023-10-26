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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Рейтинг сборных ФИФА: Украина прибавляет две позиции

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Есть прогресс по сравнению с последним обновлением

Рейтинг сборных ФИФА: Украина прибавляет две позиции

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА обновил рейтинг сборных. По сравнению с последней версией этого рейтинга Украина прибавила две позиции – поднялась с 24-го на 22-е место.

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Прогресс обеспечили две октябрьские победы над Северной Македонией (2:0) и Мальтой (3:1). Всего "сине-желтые" имеют 1549,33 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (0), Северная Македония – 66-е (0), Мальта – 171-е (0).

Рейтинг ФИФА на 26.10.2023

  1. Аргентина - 1861,29.
  2. Франция - 1853,11.
  3. Бразилия – 1812,20.
  4. Англия - 1807,88.
  5. Бельгия - 1793,71.
  6. Португалия - 1739,83.
  7. Нидерланды - 1739,26.
  8. Испания - 1725,97.
  9. Италия - 1717,81.
  10. Хорватия - 1711,88.

  • 22. УКРАИНА - 1549,33.

Полную версию рейтинга можно посмотреть ЗДЕСЬ

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В статье: Украина Рейтинг ФИФА
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
26.10.2023 в 17:47
Супер взлетіли! Якщо обіграємо Італію - підповземо впритул до 20ки! А виступило успішно на євро - увійдемо до неї!
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