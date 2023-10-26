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Рейтинг сборных ФИФА: Украина прибавляет две позиции
Есть прогресс по сравнению с последним обновлением
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
ФИФА обновил рейтинг сборных. По сравнению с последней версией этого рейтинга Украина прибавила две позиции – поднялась с 24-го на 22-е место.
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Прогресс обеспечили две октябрьские победы над Северной Македонией (2:0) и Мальтой (3:1). Всего "сине-желтые" имеют 1549,33 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.
Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (0), Северная Македония – 66-е (0), Мальта – 171-е (0).
Рейтинг ФИФА на 26.10.2023
- Аргентина - 1861,29.
- Франция - 1853,11.
- Бразилия – 1812,20.
- Англия - 1807,88.
- Бельгия - 1793,71.
- Португалия - 1739,83.
- Нидерланды - 1739,26.
- Испания - 1725,97.
- Италия - 1717,81.
- Хорватия - 1711,88.
…
- 22. УКРАИНА - 1549,33.
Полную версию рейтинга можно посмотреть ЗДЕСЬ
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