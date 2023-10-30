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Судаков: Ребров более эмоциональный, живой с командой. У Шевченко работали помощники

Национальная сборная Украины
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Георгий откровенно сравнил двух наставников

Судаков: Ребров более эмоциональный, живой с командой. У Шевченко работали помощники

Фото: Reuters

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями на счет Андрея Шевченко и Сергея Реброва в качестве главного тренера национальной сборной.

- Я знаю, из собственных источников, можно сказать, да и в принципе, что Сергей Станиславович тебе очень сильно доверяет. Ты чувствуешь это доверие от главного тренера?

- Да, я уже сказал, что чувствую. Конечно, когда ты играешь под его руководством все матчи в составе, почти без замен то, конечно, ты понимаешь, что тебе доверяют. И я надеюсь, что оправдываю это доверие

- Помнишь, мы с тобой когда-то записывали интервью, и когда я спросила о шансе, который Андрей Николаевич дал тебе на Евро, ты сказал что Шевченко не сильно многому тебя научил, потому что больше там учил его тренерский штаб. Если сравнить Шевченко и Реброва, в чем их отличия?

- Наверное, Сергей Станиславович больше такой эмоциональный, больше живой в плане с командой. Постоянно хочет что-то подсказать, проводит теорию, сам рассказывает, показывает, больше живет этим делом.

А Андрей Николаевич, наверное, более сдержанный - это то, что я помню. И больше его как раз помощники работали, а он уже отдельно какие-то свои детали вносил и показывал что-то.

- Ты не отказываешься от тех слов, когда ты сказал, что Андрей Николаевич там не так сильно тебя научил? Возможно ты хотел бы большего чего-то от него?

- Не отказываюсь. Я уже говорил, что он просто более сдержанный был. На тот момент, когда я поехал в сборную, то ко мне относились не как к основному футболисту и на мне не делали какой-то акцент.

Мне что-то рассказывали, показывали, но, скажем так, я не был главной целью Андрея Николаевича, чтобы он мне что-то донес. Да, что-то подсказывал, что-то показывал, но я не могу сказать, что прям какой-то вклад был, - рассказал Судаков.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Георгий Судаков
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Источник:
SportArena

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