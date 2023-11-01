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Национальная сборная Украины

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Cтартовала продажа билетов на матч Украина - Италия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решающий матч в группе для обеих команд

Cтартовала продажа билетов на матч Украина - Италия

uaf.ua

Новина українською

Во вторник, 31 октября стартовала продажа билетов на матч отбора Евро-2024 Украина – Италия, который состоится в немецком Леверкузене на Байарене 20 ноября (начало — в 20:45 по местному времени).

Билеты можно приобрести в несколько этапов.

Первый этап:

31 октября на сайте MTicket началась продажа билетов только для украинских болельщиков исключительно за криптовалюту.

Второй этап:

2 ноября в 09:00 на сайте MTicket будут добавлены другие способы оплаты, а продажа билетов на игру исключительно для украинских болельщиков продлится до 7 ноября включительно.

Третий этап:

С 8 ноября и до дня матча билеты будут в продаже для всех болельщиков (включая украинцев) на платформе BayArena.

Также можно будет купить билеты в VIP-зону. Стоимость билета в VIP-зону составит 290 евро + налоги. Билеты в VIP-зону будут предоставлять доступ в ресторан с едой и напитками.

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация осуществляется путем проверки IP-адреса, номера мобильного телефона и банковской карты. Приоритет при продаже билетов предоставляется украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, зарегистрированной по украинскому адресу.

По ссылке покупайте билеты на сайте MTicket.

Для приобретения билета необходимо:

— выбрать категорию билета (стоимость билетов стартует от 15 евро);

— выбрать количество билетов (один болельщик может приобрести до четырех билетов);

— внести все необходимые корректные данные покупателя латиницей;

— произвести оплату.

Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно распечатать в формате А4 или загрузить на телефон.

Дети до шести лет включают возможность попасть на матч в сопровождении родителей без билетов и без отдельных мест.

Просим обратить внимание, что билеты нужно распечатать в хорошем качестве или скачать на телефон для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион.

Ворота стадиона будут открыты за два часа до начала матча.

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В статье: Украина Италия
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Источник:
УАФ

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