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Cтартовала продажа билетов на матч Украина - Италия
Решающий матч в группе для обеих команд
uaf.ua
Во вторник, 31 октября стартовала продажа билетов на матч отбора
Билеты можно приобрести в несколько этапов.
Первый этап:
31 октября на сайте MTicket началась продажа билетов только для украинских болельщиков исключительно за криптовалюту.
Второй этап:
2 ноября в 09:00 на сайте MTicket будут добавлены другие способы оплаты, а продажа билетов на игру исключительно для украинских болельщиков продлится до 7 ноября включительно.
Третий этап:
С 8 ноября и до дня матча билеты будут в продаже для всех болельщиков (включая украинцев) на платформе BayArena.
Также можно будет купить билеты в VIP-зону. Стоимость билета в VIP-зону составит 290 евро + налоги. Билеты в VIP-зону будут предоставлять доступ в ресторан с едой и напитками.
Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация осуществляется путем проверки IP-адреса, номера мобильного телефона и банковской карты. Приоритет при продаже билетов предоставляется украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, зарегистрированной по украинскому адресу.
По ссылке покупайте билеты на сайте MTicket.
Для приобретения билета необходимо:
— выбрать категорию билета (стоимость билетов стартует от 15 евро);
— выбрать количество билетов (один болельщик может приобрести до четырех билетов);
— внести все необходимые корректные данные покупателя латиницей;
— произвести оплату.
Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно распечатать в формате А4 или загрузить на телефон.
Дети до шести лет включают возможность попасть на матч в сопровождении родителей без билетов и без отдельных мест.
Просим обратить внимание, что билеты нужно распечатать в хорошем качестве или скачать на телефон для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион.
Ворота стадиона будут открыты за два часа до начала матча.
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