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Инсайдер назвал соперника, с которым сборная Украины может сыграть перед матчем с Италией в ноябре

Национальная сборная Украины

Матч, вероятно, состоится в Польше

Инсайдер назвал соперника, с которым сборная Украины может сыграть перед матчем с Италией в ноябре

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Двадцатого ноября в Леверкузене сборная Украины проведет заключительный матч группового раунда отбора к Евро-2024 против Италии. Это единственный официальный матч команды Реброва в этом месяце.

Однако сборная Украины близка к тому, чтобы сыграть спарринг за несколько дней до встречи с Италией. Ранее такую информацию уже предоставляли СМИ. Как уточняет журналист-инсайдер Игорь Бурбас, соперником сборной Украины в этом спарринге станет гданьская "Лехия".

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"Идея проверить свои силы возникла по договоренности тренеров", - отметил источник.

Добавим, что перед последним матчем группового раунда квалификации Украина идет на втором месте турнирной таблицы, опережая Италию на три очка. Но у "скуадры адзуры" есть еще один матч в запасе.

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Источник:
Ігор Бурбас
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