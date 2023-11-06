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Сергей Ребров: Если мы кого-то вызываем - значит они заслужили этот вызов
Наставник сборной рассказал о кадровых изменениях
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров считает, что контрольный матч с Лехией не нужен национальной команде.
— Ожидать ли каких-нибудь сюрпризов от списка?
— Для кого это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем - значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.
— Цыганков сейчас вернулся после травмы…
— Мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.
— Нужен сейчас спарринг?
— Сейчас не нужно, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру.
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