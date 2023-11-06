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Сергей Ребров: Если мы кого-то вызываем - значит они заслужили этот вызов

Национальная сборная Украины

Наставник сборной рассказал о кадровых изменениях

Сергей Ребров: Если мы кого-то вызываем - значит они заслужили этот вызов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров считает, что контрольный матч с Лехией не нужен национальной команде.

— Ожидать ли каких-нибудь сюрпризов от списка?

— Для кого это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем - значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.

— Цыганков сейчас вернулся после травмы…

— Мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.

— Нужен сейчас спарринг?

— Сейчас не нужно, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2023 в 19:57
Малина-Яремчук-Сидорчук пока не какие а старые заслуги не в счёт --есть молодые игроки которые хоть стараться будут а не отбывать время на поле
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.11.2023 в 19:57
Малина-Яремчук-Сидорчук пока не какие а старые заслуги не в счёт --есть молодые игроки которые хоть стараться будут а не отбывать время на поле
Ответить
0
0

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