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УЕФА вынуждает Украину играть спарринг. Сергей Ребров – против
Удивительная ситуация
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Украина шестнадцатого ноября все же сыграет спарринг. Об этом ранее писали СМИ, также эту информацию подтвердит известный украинский журналист Виктор Вацко.
"Один из важнейших козырей в преддверии матча против Италии – это то, что итальянцы семнадцатого ноября будут играть против Северной Македонии, тогда как у нас появлялось свободное окно и мы могли целенаправленно готовиться против "скуадры адзурры" и надеяться, что она потратит много сил за три дня до нашей очной встречи.
Так вот. Конечно, итальянцы понимают наш козырь и начали оказывать давление на УЕФА. А УЕФА что? Прогнулась на стороне Италии и заставляет ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем с Италией.
Сергей Ребров против, он этого не хотел, не планировал, но УЕФА нас заставила. Они даже соперника сами нашли – сборную Лаоса и склоняли к тому, что нужно сыграть именно 17 ноября.
Честно, я в а**и от этого. Сборную заставляют играть матч, который она не хочет играть, который ей не нужен, заставляют на самом высоком уровне. А со стороны нашего самого высокого уровня – молчание, Facebook закрыли.
В результате нашему тренерскому штабу удалось распетлять эту историю, сборная таки сыграет контрольный поединок, но сыграет 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый матч против местной "Лехии". Договорились провести по 10 замен, потому глобально выйдет тренировочное занятие", - сказал Вацко в своей авторской программе.
Сергей Ребро в комментарии для издания ВЗБІРНА высказал свое мнение по этому спаррингу:
- "Сейчас этот спарринг не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру", - сказал тренер национальной команды.
Отметим, что матч с Италией запланирован у Украины на 20-е ноября.
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