Совершенно секретно. Источник назвал условия, при которых состоится спарринг сборной Украины

Шестнадцатого ноября, во время последнего в этом году окна ФИФА, сборная Украины проведет спарринг. Главный тренер команды Сергей Ребров сообщает, что УЕФА буквально заставляет Украину это сделать, хотя сам он против.

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Как ранее писали СМИ, соперником Украины в этом спарринге выступит гданьская "Лехия". Польский журналист Петр Шлонка добавляет, что контрольная игра состоится тайно без участия болельщиков и телевидения.

Отметим, что 20-го ноября Украине предстоит сыграть матч отбора к Евро-2024 против сборной Италии.