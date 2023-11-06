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Совершенно секретно. Источник назвал условия, при которых состоится спарринг сборной Украины
В ноябре
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Шестнадцатого ноября, во время последнего в этом году окна ФИФА, сборная Украины проведет спарринг. Главный тренер команды Сергей Ребров сообщает, что УЕФА буквально заставляет Украину это сделать, хотя сам он против.
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Как ранее писали СМИ, соперником Украины в этом спарринге выступит гданьская "Лехия". Польский журналист Петр Шлонка добавляет, что контрольная игра состоится тайно без участия болельщиков и телевидения.
Отметим, что 20-го ноября Украине предстоит сыграть матч отбора к Евро-2024 против сборной Италии.
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