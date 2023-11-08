Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку

Тренерский штаб сборной Украины назвал состав игроков, которые вызваны на матч отбора Евро-2024 против Италии.

В объявленном списке 26 игроков. Еще четверо исполнителей вошли в резервный список. Двое футболистов впервые получили вызов в главную команду. Это - защитники Владислав Дубинчак из киевского "Динамо" и Максим Таловеров, который сейчас защищает цвета австрийского ЛАСК.

В то же время главный тренер Сергей Ребров впервые пригласил в состав нападающего "Шахтера" Даниила Сикана, который в течение 2021-2022 годов уже сыграл шесть матчей за национальную команду, отметившись одним голом.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Шахтер")

Защитники: Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Юхим Конопля ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Александр Тымчик ("Динамо" Киев"), Владислав Дубинчак ("Динамо" Киев)

Полузащитники: Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Егор Назарина ("Шахтер"), Александр Зубков ("Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Караваев ("Динамо" Киев)

Нападаюшие: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Даниил Сикан ("Шахтер")

Резерв: Назарий Русин ("Сандерленд"), Денис Попов ("Динамо" Киев), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Украина сыграет спарринг с польской "Лехией" 16 ноября, а 20 ноября проведет решающий матч отбора к Евро-2024 против сборной Италии.