Таловеров отреагировал на вызов в сборную Украины: Продолжаю работать. Нет времени расслабляться

Защитник ЛАСКа Максим Таловеров впервые получил вызов в национальную сборную Украины. Ранее он играл только за молодежную. Своими эмоциями от вызова Таловеров поделился со СМИ.

- Очень и даже безумно счастлив, ведь это мечта каждого ребенка и я не исключение. Моей мечтой и целью было попасть в первую сборную. Но не так много сейчас обращаю на это внимания, потому что на носу два очень важных матча за ЛАСК – в Лиге Европы и в чемпионате, нам в обоих нужно побеждать. Узнал эту новость, несколько часов порадовался и уже продолжаю работать и сосредотачиваться на матчах, ведь нет времени расслабляться. Тем более, впереди также чрезвычайно важный матч сборной против Италии. Продолжаю работать как и работал и верю, что все будет как должно быть.

- От кого узнал о вызове в сборную?

- Буквально вчера вечером мне написал менеджер первой сборной и мы с ним пообщались. Впоследствии написал руководитель команды U21 и еще несколько представителей персонала.

- Общался ли ты с Сергеем Ребровым?

- Мы виделись в Праге на благотворительном матче ветеранов сборных Украины и Чехии. Но не общались на тему футбола. Просто спросили друг у друга как дела. Но уверен, что в ближайшем будущем пообщаемся.

- С кем первым поделился новостью о вызове в сборную?

- Первой узнала моя девушка, потому что мы были вместе, когда мне написали. Затем родители и близкие друзья.

- Как считаешь, что стало основным фактором твоего вызова?

- Думаю, этот вопрос несколько не ко мне. Я стараюсь работать на максимуме всегда, но решение принимает тренерский штаб. Моя задача всегда выкладываться на 100% и я очень счастлив, что возникла возможность поехать в национальную сборную.

Напомним, что против Италии сборная Украины сыграет 20-го ноября в Германии.