"Это будет игра нашей жизни". Зинченко - о мотивации на матч против Италии

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о важности матча с Италией в квалификации Евро-2024.

"Будет огромный матч. Конечно, это игра нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время независимости нашей страны. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро - замечательное достижение, особенно сейчас.

Знаем, что пока носим футболку сборной Украины - безусловно, это момент нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную мечтаешь с детства. Но особенно сейчас, когда в нашей стране война, мы прекрасно понимаем, что каждый матч, даже товарищеский - когда побеждаешь, приносишь много позитива нашим людям.

Тяжело ли играть, когда знаешь, что происходит? Тяжело ли людям, которые находятся на передовой и отдают свои жизни за нашу независимость, за наш народ? Какой путь сложнее? Вот вам и ответ", - сказал Зинченко.