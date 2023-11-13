  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Это будет игра нашей жизни". Зинченко - о мотивации на матч против Италии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это будет игра нашей жизни". Зинченко - о мотивации на матч против Италии

Национальная сборная Украины

Сине-желтые сыграют решающий матч отбора Евро-2024

"Это будет игра нашей жизни". Зинченко - о мотивации на матч против Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о важности матча с Италией в квалификации Евро-2024.

"Будет огромный матч. Конечно, это игра нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время независимости нашей страны. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро - замечательное достижение, особенно сейчас.

Знаем, что пока носим футболку сборной Украины - безусловно, это момент нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную мечтаешь с детства. Но особенно сейчас, когда в нашей стране война, мы прекрасно понимаем, что каждый матч, даже товарищеский - когда побеждаешь, приносишь много позитива нашим людям.

Тяжело ли играть, когда знаешь, что происходит? Тяжело ли людям, которые находятся на передовой и отдают свои жизни за нашу независимость, за наш народ? Какой путь сложнее? Вот вам и ответ", - сказал Зинченко.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
yellow-arrow
Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
yellow-arrow
Девять из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
Украина Италия Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Evening Standard
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде