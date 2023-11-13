Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске

Национальная сборная Украины по футболу начала тренировочный процесс в польском Гданьске, где будут готовиться к решающему матчу отбора Евро-2024 против сборной Италии.

Основная группа сборников уже собралась в столице Поморского воеводства. В терминале аэропорта Гданьска уже ждали Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик и Илья Забарный, а также Сергей Сидорчук.

Буквально на 40 минут позже прибыли лидеры испанской Ла Лиги - Артем Довбык и Виктор Цыганков, за ними приехали Анатолий Трубин, Руслан Малиновский и дебютант сборной Максим Таловеров. Постепенно в отеле, где сине-желтые обоснуются на эту неделю, собрались все украинские легионеры - чуть позже прибыл Роман Яремчук.

Первая тренировка состоялась сегодня на старой арене "Лехии". В вечерней тренировке на стадионе приняли участие девять игроков, которые провели свои поединки не позднее субботы, а также Егор Назарина, который не участвовал во вчерашнем матче "Шахтера". После пробежки и разминки ребята поработали в квадрате, после чего отправились в отель дорабатывать в фитнесе. Остальные сборники работали сегодня именно в тренажерном зале.

Завтра у команды запланировано две тренировки. Утренняя состоится на городской арене Гданьска.

Сборная Украины 16 ноября проведет контрольный матч против польской "Лехии" Гданьск. Матч отбора на Евро 2024 против "Скуадры адзурры" состоится 20 ноября в 21:45.