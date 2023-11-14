Миколенко: Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими мыслями относительно подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

"Все приехали с хорошим настроением, положительные эмоции очень важны для нас. Хотя неважно, как мы играли в клубах, какие были результаты, ведь в национальную команду всегда приезжаешь с хорошими эмоциями. Пока о недавних достижениях не было шуток, но, думаю, в последующие дни, когда все соберутся, они будут. Еще не все доехали, была теория, представили новых и почти новых исполнителей - Максима Таловерова, Даниил Сикан давно не вызывался, приедет Владислав Дубинчак. Рассказали о нашем плане на сбор.

Мои голы в последних матчах? Я не знаю, как это произошло. Я уже говорил в интервью в клубе, что в каждом поединке стараюсь показать свой максимум. Как видите, получается забивать, есть моменты, стараюсь их использовать.

Слава Богу, что все здоровы. Среди легионеров, пожалуй, не вызвали только Сергея Кривцова. Я очень рад за тех игроков, которые в последнее время показывают класс в Европе. Поздравляю всех футболистов", - сказал Миколенко.

Напомним, матч отбора Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало - в 21:45 по киевскому времени.