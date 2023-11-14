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"С мотивацией все будет хорошо". Сваток - об ожиданиях от матча с Италией

Национальная сборная Украины

Сборная Украины проведет решающий поединок в отборе на Евро-2024

"С мотивацией все будет хорошо". Сваток - об ожиданиях от матча с Италией

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською
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Защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о подготовке национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

"Из Львова добрались хорошо, переночевали в гостинице возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск.

Относительно последнего поединка УПЛ, то не могу сказать, как удалось переиграть "Шахтер" (3:1 прим.). Наверное, за счет командной игры, возможно, нам повезло. Хорошо, что ребята сумели забить такие красивые мячи с дальней дистанции.

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У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкованная. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча - все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо", - сказал Сваток.

Напомним, матч отбора Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Италия Александр Сваток отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ
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