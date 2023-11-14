Ребров: Время вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о подготовке к заключительному матчу квалификации Евро-2024 против Италии.

"Начало последнего и важнейшего сбора года. Время вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии.", - написал Ребров.

Напомним, что 13 ноября команда начала подготовку к матчу десятого тура квалификации Евро-2024 против Италии, который состоится 20 ноября.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о подготовке к заключительному матчу квалификации Евро-2024 против Италии. "Начало последнего и важнейшего сбора года. Время вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии.", - написал Ребров Напомним, что 13 ноября команда начала подготовку к матчу десятого тура квалификации Евро-2024 против Италии, который состоится 20 ноября.