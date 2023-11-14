В УАФ ожидают аншлага на матче Украина - Италия

В Украинской Ассоциации футбола ожидают ангшлаг на матча между сборными Украины и Италии в рамках отбора к Евро-2024.

"Стадион в Леверкузене на международных матчах может вместить почти 30 тысяч зрителей - точнее, 29 500. Учитывая тенденцию продажи билетов, можно говорить, что все они будут проданы, то есть стадион будет полностью заполнен. Болельщики сборной Италии, согласно нормам УЕФА, имеют право выкупить на этот матч около 1700 билетов.

Уже традиционно во время матчей сборной часть билетов мы выделяем для наших военных, проходящих реабилитацию и восстановление в той стране, где играет сборная Украины. Не будет исключением и игра на "БайАрене" в Леверкузене. Кроме того, на матче опять же – по традиции, будут присутствовать представители фонда "Трибуна Героев". А дети, эвакуированные с прифронтовых территорий в Германию, примут участие в церемонии открытия матча", - сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Матч Украина - Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене на "Бай-Арене". Начало - в 21:45.