Таловеров: Моя цель - остаться играть в Европе и сделать там себе имя

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров рассказал о дебютном вызове в ряды национальной сборной Украины, а также поделился планами на будущее.

- В Италии есть неплохие ребята-защитники, хотя, у них наверняка как раз сильнее атакующее звено…

- Считаю, что целый состав очень силен, но хочу отметить, что мы тоже имеем сильный состав. Поэтому есть все шансы.

- Наши ребята сейчас немало забивают в Европе. Твои коллеги по амплуа забивают, ты как это воспринимаешь?

- Очень счастлив за них. Это очень важно для нас, Украины.

- У тебя как у защитника, основная задача - обеспечить надежный тыл или каждый футболист хочет забить?

- Конечно, на первом месте защитить ворота и надеяться, что не пропустим. Потом уже, второстепенное - забивать. Конечно, это приятно, фантастические ощущения.

- Собственно, ты забил за ЛАСК недавно. Расскажи немного об этом моменте…

- Это был мой дебютный гол за ЛАСК. Я считаю, что очень важен, но на самом деле я никогда не думал так, что лучше забить или выиграть. Для меня всегда важнее всего это победить. Очень счастлив, что забили три гола и не пропустили.

- Как для тебя австрийская лига после чешской?

- Для меня на голову выше - австрийская. Потому что там интенсивность, борьба, все на топ уровне. Это шаг вперед для меня. Доволен, что начал играть и имею свои минуты на поле. Это очень важно для каждого футболиста. У нас была интересный и тяжелый месяц, но мы его отыграли очень хорошо против всех фаворитов, получили 7 очков. Это супер.

- Говорили об интересе украинских грандов к твоей персоне. Есть ли сейчас такие слухи?

- На самом деле я это слышал так же, как и вы, из интернета, по слухам. Но сейчас только думаю о Европе и применяю много усилий, чтобы там начать играть, сделать имя там. Моя цель - там остаться.

Матч Украина - Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене на "Бай-Арене". Начало - в 21:45.