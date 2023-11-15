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Михаил Мудрик: Подготовлю Таловерова к матчу с Италией

Национальная сборная Украины

Михаил поздравил своего коллегу по команде

Михаил Мудрик: Подготовлю Таловерова к матчу с Италией

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал вызов Максима Таловерова в национальную команду.

"Желаю Максиму успехов. Мы проведем с ним беседы тет-а-тет, подготовлю его к Италии, так сказать", - сказал Мудрик.

Напомним, матч отбора Евро-2024 Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене.

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Источник:
УАФ
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