Национальная сборная Украины
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Михаил Мудрик: Подготовлю Таловерова к матчу с Италией
Михаил поздравил своего коллегу по команде
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал вызов Максима Таловерова в национальную команду.
"Желаю Максиму успехов. Мы проведем с ним беседы тет-а-тет, подготовлю его к Италии, так сказать", - сказал Мудрик.
Напомним, матч отбора Евро-2024 Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене.
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