Польский клуб анонсировал тайный спарринг со сборной Украины

Сборная Украины продолжает подготовку к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии, который состоится 20 ноября.

В четверг, 16 ноября, подопечные Сергея Реброва проведут спарринг с польской "Лехией". Согласно пресс-службе гданьского клуба, игра пройдет в закрытом режиме. К слову, на афише матча размещен украинский полузащитник Максим Хлань, который является игроком "Лехии". Отметим, что на сегодня клуб ведет борются за выход в Экстраклясу.

Тайный спарринг состоится в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".

Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он - против.