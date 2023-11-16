Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией

В четверг, шестнадцатого ноября, сборная Украины в рамках подготовки к матчу квалификации Евро-2024 против Италии сыграет спарринг с гданьской "Лехией".

Это будет игра "за закрытыми дверями" – без зрителей и телевидения. Наличие спарринга официально подтвердили и в "Лехии", и в УАФ.

На сегодня клуб, за который выступает украинец Максим Хлань, ведет борьбу за выход в Экстраклясу. Матч состоится в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".

Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он – против.