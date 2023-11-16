  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией

Национальная сборная Украины

За закрытыми дверями

Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В четверг, шестнадцатого ноября, сборная Украины в рамках подготовки к матчу квалификации Евро-2024 против Италии сыграет спарринг с гданьской "Лехией".

Это будет игра "за закрытыми дверями" – без зрителей и телевидения. Наличие спарринга официально подтвердили и в "Лехии", и в УАФ.

На сегодня клуб, за который выступает украинец Максим Хлань, ведет борьбу за выход в Экстраклясу. Матч состоится в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".

Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он – против.

По теме
yellow-arrow
Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
yellow-arrow
Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
yellow-arrow
"Встреча имеет сугубо подготовительный статус". В УАФ подтвердили спарринг сборной Украины против Лехии
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости