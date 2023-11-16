Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией
За закрытыми дверями
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В четверг, шестнадцатого ноября, сборная Украины в рамках подготовки к матчу квалификации Евро-2024 против Италии сыграет спарринг с гданьской "Лехией".
Это будет игра "за закрытыми дверями" – без зрителей и телевидения. Наличие спарринга официально подтвердили и в "Лехии", и в УАФ.
На сегодня клуб, за который выступает украинец Максим Хлань, ведет борьбу за выход в Экстраклясу. Матч состоится в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".
Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он – против.
Популярное сейчас
- Отбор на Евро-2024. Швейцария ещё не на Евро - теряет победу над Израилем в концовке
- Мельгоса: Не знаю, почему тренер решил дать Ярмолюку игровое время в АПЛ
- Ирину Фарион уволили из Львовской политехники
- Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО