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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы

Национальная сборная Украины

Но все соперники точно известными не будут

Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В четверг, шестнадцатого ноября, сборная Украины может получить гарантию попадания в плей-офф отбора Евро-2024. Это случится, если в матче Черногория - Литва хозяева поля не возьмут три очка.

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Тогда на Евро-2024 официально выйдет Сербия, освободив место в плей-офф для Украины. Сейчас там уже есть Босния и Герцеговина, Финляндия.

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Плей-офф Лиги наций будет актуальным для Украины в случае, если она финиширует ниже второго места в своей группе. Примечательно, что Украина может попасть как в плей-офф Дивизиона А, так и в плей-офф Дивизиона В.

Сейчас математически для сборной Украины возможны четыре варианта развития событий:

не выход не Евро-2024 из группы и не выход в плей-офф;

  1. выход на Евро-2024 напрямую из группы;
  2. выход в плей-офф Дивизиона А;
  3. выход в плей-офф Дивизиона В.
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