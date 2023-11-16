Судаков о матче с Италией: Победить и попасть на Евро – мечта. После установления мира

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков пообщался с итальянскими СМИ. Среди прочего, он высказался о матче последнего тура отбора к Евро-2024 с Италией.

"Кем среди итальянских футболистов восхищаюсь? Полузащитниками Дзаниоло, Бареллой, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я их очень уважаю. Но мы будем бороться за победу и сделаем все возможное. Победить Италию и попасть на Евро – это наша мечта. После установления мира, конечно", - сказал Георгий Судаков.

Добавим, что ранее он прокомментировал для прессы информацию о том, что им интересуется "Ювентус".

Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45.