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Судаков о матче с Италией: Победить и попасть на Евро – мечта. После установления мира
Поговорил с итальянскими СМИ
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Георгий Судаков пообщался с итальянскими СМИ. Среди прочего, он высказался о матче последнего тура отбора к Евро-2024 с Италией.
"Кем среди итальянских футболистов восхищаюсь? Полузащитниками Дзаниоло, Бареллой, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я их очень уважаю. Но мы будем бороться за победу и сделаем все возможное. Победить Италию и попасть на Евро – это наша мечта. После установления мира, конечно", - сказал Георгий Судаков.
Добавим, что ранее он прокомментировал для прессы информацию о том, что им интересуется "Ювентус".
Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45.
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